Фердінанд: Я вперше побачив, як Манчестер Сіті з Гвардіолою здалися до фінального свистка

Легенда Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд прокоментував розгромну поразку Манчестер Сіті у грі з Реалом, через що англійці вилетіли з Ліги чемпіонів.

Слова 46-річного англійця наводить talkSPORT.

Вчора "бланкос" розгромили "містян" з рахунком 3:0 та за сумою двох матчів пройшли до 1/8 фіналу єврокубку. Фердінанд зазначив, що це був чи не перший випадок, коли Сіті та Жузеп Гвардіола змірилися зі своєю долею.

"Я вперше бачу команду Ман Сіті на чолі з Жузепом Гвардіолою, яка майже здалася, чекаючи фінального свистка. Це свідчення того, чого вони досягли за час його перебування на посаді. Вони були чудовими з того моменту, як він увійшов у двері клубу. Але в цьому сезоні було багато моментів, коли ви думали, що це не є ідентичністю команди Гвардіоли. І сьогоднішній вечір був прикладом цього", – сказав Фердінанд після гри.

Нагадаємо, що це перший випадок у тренерській кар'єрі Жузепа Гвардіоли, коли його команда не вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Мадридський клуб у свою чергу приєднався до інших учасників наступної стадії турніру.

Нагадаємо, що сьогодні також відбудуться єврокубкові матчі: Рома з Артемом Довбиком намагатиметься пройти до 1/8 фіналу Ліги Європи, а Омонія без Романа Безуса – до аналогічної стадії Ліги конференцій.