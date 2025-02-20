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Омонія Безуса проти Пафоса, Антоні продовжить феєрити у Лізі конференцій

Олексій Погорелов — 20 лютого 2025, 08:07
Антоні
Антоні
Реал Бетіс

Сьогодні, 20 лютого, пройдуть вісім матчів-відповідей плейоф Ліги конференцій.

Вони були традиційно розбиті на два часові слоти. В першому Бетіс з неймовірним Антоні у складі намагатиметься при рідних трибунах здолати Гент, Гайденгайм прийматиме Копенгаген, а Олімпія зустрінеться з Борацом.

Омонія Романа Безуса зіграє з Пафосом. Український хавбек у цьому поєдинку не зіграє через пошкодження та заборону на участь у матчах турніру до кінця сезону.

Ліга конференцій сезону-2024/25
Стикові матчі-відповіді, 20 лютого

  • 19:45 Бетіс – Гент (перший матч 3:0)
  • 19:45 Гайденгайм – Копенгаген (перший матч 2:1)
  • 19:45 Олімпія – Борац (перший матч 0:1)
  • 19:45 Пафос – Омонія (перший матч 1:1)
  • 22:00 АПОЕЛ – Цельє (перший матч 2:2)
  • 22:00 Панатінаїкос – Вікінгур (перший матч 1:2)
  • 22:00 Шемрок Роверс – Молде (1:0)
  • 22:00 Ягеллонія – Бачка-Топола (перший матч 3:1)

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться також матчі тієї ж стадії, але в межах Ліги Європи, де зіграє Артем Довбик та його Рома.

АПОЕЛ Борац Гент Копенгаген Ліга конференцій Молде Олімпія Омонія Панатінаїкос Пафос Реал Бетіс Цельє Ягеллонія Роман Безус Шемрок Роверс Гайденгайм Бачка-Топола футбол

АПОЕЛ

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