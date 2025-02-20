Омонія Безуса проти Пафоса, Антоні продовжить феєрити у Лізі конференцій

Сьогодні, 20 лютого, пройдуть вісім матчів-відповідей плейоф Ліги конференцій.

Вони були традиційно розбиті на два часові слоти. В першому Бетіс з неймовірним Антоні у складі намагатиметься при рідних трибунах здолати Гент, Гайденгайм прийматиме Копенгаген, а Олімпія зустрінеться з Борацом.

Омонія Романа Безуса зіграє з Пафосом. Український хавбек у цьому поєдинку не зіграє через пошкодження та заборону на участь у матчах турніру до кінця сезону.

Ліга конференцій сезону-2024/25

Стикові матчі-відповіді, 20 лютого

19:45 Бетіс – Гент (перший матч 3:0)

19:45 Гайденгайм – Копенгаген (перший матч 2:1)

19:45 Олімпія – Борац (перший матч 0:1)

19:45 Пафос – Омонія (перший матч 1:1)

22:00 АПОЕЛ – Цельє (перший матч 2:2)

22:00 Панатінаїкос – Вікінгур (перший матч 1:2)

22:00 Шемрок Роверс – Молде (1:0)

22:00 Ягеллонія – Бачка-Топола (перший матч 3:1)

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться також матчі тієї ж стадії, але в межах Ліги Європи, де зіграє Артем Довбик та його Рома.