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Гвардіола: Повернутися до тренерської роботи буде складно

Олег Дідух — 20 серпня 2026, 17:44
Гвардіола: Повернутися до тренерської роботи буде складно
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Зірковий іспанський тренер Жузеп Гвардіола розповів про те, чим планує займатися після відходу з посади головного тренера Манчестер Сіті.

Слова 55-річного фахівця наводить Mirror.

"Я навіть сам не знаю, що робитиму, якщо чесно. Повернутися буде складно, саме так я зараз це відчуваю. Повернутися буде складно.

Мені потрібно переосмислити багато речей, які відбулися в моєму особистому житті. Щодо професійного життя – мені потрібно трохи знайти себе в чомусь іншому. Особливо просто сісти й спостерігати, як минає час. Як час проходить перед тобою", – заявив тренер.

Нагадаємо, Гвардіола покинув Манчестер Сіті наприкінці минулого сезону та вирішив зробити паузу в кар'єрі. Саме з цієї причини він відмовився очолити збірну Італії.

Жузеп Гвардіола

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