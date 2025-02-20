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Рома Довбика прийме Порту в матчі-відповіді плейоф Ліги Європи

Руслан Травкін — 20 лютого 2025, 06:17
Рома Довбика прийме Порту в матчі-відповіді плейоф Ліги Європи
Рома

У четвер, 20 лютого, пройдуть вісім стикових матчів-відповідь плейоф Ліги Європи сезону-2024/25.

У найцікавішому для України поєдинку Рома Артема Довбика на "Стадіо Олімпіко" прийме Порту. Перша гра між цими командами завершилася внічию.

Іншим "найбільш українським" матчем можна вважати гру ФКСБ – ПАОК. Румунський клуб завдяки голу від ексгравця Маріуполя Джойскіма Дави здобув сенсаційний тріумф над грецьким клубом, за який грають Тайсон і Томаш Кендзьора, а тренує Разван Луческу.

Галатасарай вдома спробує зробити камбек після поразки 1:4 АЗ у першій грі. Фенербахче Моурінью практично двома ногами в наступному раунді. В інших парах ще є інтрига.

Ліга Європи-2024/25
плейоф, стикові матчі, 20 лютого
  • 19:45 Рома – Порту (перший матч 1:1)
  • 19:45 Галатасарай – АЗ (перший матч 1:4)
  • 19:45 ФКСБ – ПАОК (перший матч 2:1)
  • 19:45 Буде-Глімт – Твенте (перший матч 1:2)
  • 22:00 Андерлехт – Фенербахче (перший матч 0:3)
  • 22:00 Реал Сосьєдад – Мідтьюлланд (перший матч 2:1)
  • 22:00 Аякс – Юніон Сен-Жилуаз (перший матч 2:0)
  • 22:00 Вікторія Плзень – Ференцварош (перший матч 0:1)

Нагадаємо, вчора, 19 лютого, визначилися учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25.

АЗ Андерлехт Аякс Буде-Глімт Галатасарай Мідтьюлланн ПАОК Порту Реал Сосьєдад Рома Фенербахче Ференцварош Артем Довбик Твенте Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень ФКСБ

Рома

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