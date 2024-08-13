Буде-Глімт розгромив Ягеллонію, АПОЕЛ розписав мирову зі Слованом у кваліфікації ЛЧ
Сьогодні, 13 серпня, відбулися матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Зокрема, польська Ягеллонія розгромно програла Буде-Глімту з Норвегії, а кіпрський АПОЕЛ розписав мирову зі Слованом Братиславою.
7 серпня
АПОЕЛ (Кіпр) — Слован Братислава (Словаччина) 0:0
Перший матч: 0:2
Буде-Глімт (Норвегія) — Ягеллонія (Польща) 4:1 (2:1)
Перший матч: 1:0
Голи: 0:1 - 4 Берг (а.г.), 1:1 - 34 Фет, 2:1 - 38 Матта, 3:1 - 56 Фет, 4:1 - 71 Гег
Твенте (Нідерланди) — Зальцбург (Австрія) 3:3 (1:2)
Перший матч: 1:2
Голи: 0:1 - 17 Чергорд, 0:2 - 25 Нене, 1:2 - 43 Нілгерс, 1:3 - 46 Єо, 2:3 - 64 Ван Хоренбек, 3:3 - 87 Стейн
Також сьогодні відбудуться ще 7 матчів кваліфікації ЛЧ.
- 20:00 Фенербахче (Туреччина) — Лілль (Франція)
- 20:30 ПАОК (Греція) — Мальме (Швеція)
- 21:00 Лудогорець (Болгарія) — Карабах (Азербайджан)
- 21:00 Ференцварош (Угорщина) — Мідтьюлланн (Данія)
- 21:30 Рояль Уніон (Бельгія) — Славія Прага (Чехія)
- 21:30 Стяуа (Румунія) — Спарта Прага (Чехія)
- 21:45 Рейнджерс (Шотландія) — Динамо (Україна)
Нагадаємо, у першому поєдинку київське Динамо на останніх секундах втратило перемогу над шотландським Рейнджерс. Зазначимо, що переможець цього протистояння в плейоф кваліфікації ЛЧ зустрінеться із Зальцбургом.