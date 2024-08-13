Буде-Глімт розгромив Ягеллонію, АПОЕЛ розписав мирову зі Слованом у кваліфікації ЛЧ

Сьогодні, 13 серпня, відбулися матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Зокрема, польська Ягеллонія розгромно програла Буде-Глімту з Норвегії, а кіпрський АПОЕЛ розписав мирову зі Слованом Братиславою.

Ліга чемпіонів-2024/2025 — Кваліфікація

3 раунд, матч-відповідь

7 серпня

АПОЕЛ (Кіпр) — Слован Братислава (Словаччина) 0:0

Перший матч: 0:2

Буде-Глімт (Норвегія) — Ягеллонія (Польща) 4:1 (2:1)

Перший матч: 1:0

Голи: 0:1 - 4 Берг (а.г.), 1:1 - 34 Фет, 2:1 - 38 Матта, 3:1 - 56 Фет, 4:1 - 71 Гег

Твенте (Нідерланди) — Зальцбург (Австрія) 3:3 (1:2)

Перший матч: 1:2

Голи: 0:1 - 17 Чергорд, 0:2 - 25 Нене, 1:2 - 43 Нілгерс, 1:3 - 46 Єо, 2:3 - 64 Ван Хоренбек, 3:3 - 87 Стейн

Також сьогодні відбудуться ще 7 матчів кваліфікації ЛЧ.

20:00 Фенербахче (Туреччина) — Лілль (Франція)

20:30 ПАОК (Греція) — Мальме (Швеція)

21:00 Лудогорець (Болгарія) — Карабах (Азербайджан)

21:00 Ференцварош (Угорщина) — Мідтьюлланн (Данія)

21:30 Рояль Уніон (Бельгія) — Славія Прага (Чехія)

21:30 Стяуа (Румунія) — Спарта Прага (Чехія)

21:45 Рейнджерс (Шотландія) — Динамо (Україна)

Нагадаємо, у першому поєдинку київське Динамо на останніх секундах втратило перемогу над шотландським Рейнджерс. Зазначимо, що переможець цього протистояння в плейоф кваліфікації ЛЧ зустрінеться із Зальцбургом.