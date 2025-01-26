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Матч Динамо потрапив до переліку найгучніших сенсацій в історії Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 26 січня 2025, 14:21
Матч Динамо потрапив до переліку найгучніших сенсацій в історії Ліги чемпіонів
ФК Динамо Київ

Перемога київського Динамо під керівництвом легендарного тренера Валерія Лобановського над Реалом з рахунком 2:0 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону 1998/99 потрапила до переліку найбільших сенсацій в історії турніру.

Рейтинг склало відоме видання FourFourTwo.

Також до списку потрапила перемога молдавського Шерифа під керівництвом українського тренера Юрія Вернидуба над тим же Реалом з рахунком 2:1 в сезоні 2021/22.

Найбільші сенсації у Лізі чемпіонів

  • Аякс – Панатінаїкос – 0:1 (1995/96, перший матч півфіналу)
  • Динамо (Київ) – Реал Мадрид – 2:0 (1998/99, матч-відповідь 1/4 фіналу)
  • Монако - Реал Мадрид – 3:1 (2003/04, матч-відповідь чвертьфіналу)
  • Депортіво – Мілан – 4:0 (матч-відповідь чвертьфіналу-2003/04)
  • Ліверпуль – Мілан - 3:3 (Ліверпуль виграв 3-2 по пенальті (фінал 2004/05)
  • Вільярреал - Інтер – 1:0 (2005/06, матч-відповідь чвертьфіналу)
  • Барселона – Рубін Казань – 1:2 (груповий етап 2009/10)
  • Інтер – Шальке – 2:5 (перший матч чвертьфіналу 2010/11)
  • Базель – Манчестер Юнайтед – 2:1 (груповий етап 2011/12)
  • АПОЕЛ – Ліон – 1:0 (АПОЕЛ виграв 4-3 по пенальті (2011/12, матч-відповідь 1/8 фіналу)
  • Селтік – Барселона – 2:1 (груповий етап 2012/13)
  • Рома – Барселона – 3:0 (2017/18, матч-відповідь чвертьфіналу)
  • Реал Мадрид – Аякс – 1:4 (2018/19, 1/8 фіналу, матч-відповідь)
  • Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1 (груповий етап 2021/22)
  • Реал Мадрид – ФК Шериф – 1:2 (груповий етап 2021/22)
  • Маккабі Хайфа – Ювентус – 2:0 (груповий етап 2022/23)
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Раніше міжнародна федерація футбольної історії та статистики склала рейтинг найкращих клубів світу за 2024 рік. До списку з 700 найкращих клубів світу за версією IFFHS потрапили 8 українських команд. Найкращим клубом України в рейтингу виступив Шахтар, який зайняв 130-ту сходинку, водночас Динамо розташувалося на 146-му місці.

АПОЕЛ Аякс Барселона Юрій Вернидуб Вільярреал Динамо Київ Ліга чемпіонів Ліон Валерій Лобановський Манчестер Юнайтед Мілан Монако Панатінаїкос Реал Мадрид Рома Шериф Ювентус Янг Бойз Інтер Мілан

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