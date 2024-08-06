Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Рейнджерс у кваліфікації ЛЧ

У польському Любліні відбувся перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо приймало шотландський Рейнджерс.

Вже на 18-й хвилині голкіперу гостей довелося діставати м'яча з сітки воріт після добивання від Ваната, проте арбітр зафіксував офсайд у форварда. Утім, це ніяк не похитнуло переможні амбіції "біло-синіх".

Під завісу першого тайму відкрив рахунок Андрій Ярмоленко, який переправив м'яч у ворота після прострілу від Ваната. Тож на перерву кияни пішли, маючи перевагу в один м'яч.

На початку другого тайму Дессерс після навісу з лівого флангу головою підрізав м'яч у дальній кут, але Георгій Бущан здійснив видовищний сейв, діставши шкіряного з нижнього кута.

Все йшло до перемоги віцечемпіона України, однак на останній компенсованій хвилині Рейнджерс вирвав нічийний результат завдяки голу Дессерса..

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

Перший матч. 5 серпня

Динамо (Україна) — Рейнджерс (Шотландія) 1:1

Голи: Ярмоленко (38) — Дессерс (94)

Динамо: Бущан — Вівчаренко, Михавко, Попов, Караваєв, Піхальонок (Буяльський, 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 69), Кабаєв (Брагару, 77), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 77)

Рейнджерс: Батленд — Йилмаз, Балогун, Сауттар, Тавернієр, Райт (Жефте, 46), Дьоманде (Дауелл, 80), Баррон (Д.Стерлінг, 71), Маккозленд (Черни, 60), Лоуренс, Дессерс

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Динамо залишило за бортом турніру сербський Партизан.