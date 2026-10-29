Неприємні новини для Луніна: Куртуа зможе зіграти у наступному матчі Реала

Бельгійський воротар Тібо Куртуа буде доступною опцією для Жозе Моурінью у найближчому матчі мадридського Реала проти Расинга.

Про це повідомляє AS.

Ель-Класіко проти Барселони перший номер воріт "вершкових" пропустив через грип. Його чудово замінив Андрій Лунін, який став рекордсменом серед воротарів в історії Ель-Класіко та допоміг "Королівському клубу" здобути перемогу з рахунком 2:1. Це був дебютний матч для Луніна у цьому сезоні. Українець став першим голкіпером за весь час протистояння між Реалом і Барселоною, який здобув щонайменше чотири перемоги у стартових п'яти матчах.

Хоч Куртуа ще не повернувся до загальної групи, але його можлива участь у поєдинку 11-го туру іспанської Ла Ліги-2026/27 не перебуває під загрозою.

Якщо Тібо таки вийде на футбольне поле, то цей матч стане для нього 13-м у поточному сезоні-2026/27. У попередніх іграх бельгієць пропустив 14 голів та у двох зустрічах відіграв на нуль.

Поєдинок Ла Ліги Расинг – Реал Мадрид запланований на неділю, 1 листопада, та розпочнеться о 17:15 (за київським часом).

Після 10-ти турів команда Моурінью посідає 3-тє місце, маючи у своєму активі 24 бали. Відставання від лідера сезону Барселони складає 3 очки. Натомість Расинг із 1 пунктами йде 13-м.