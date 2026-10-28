У Китаї вимагають вибачень від Мбаппе через жарт про Мао Цзедуна: трансляції Ла Ліги опинилися під загрозою

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе опинився в центрі гучного скандалу в Китаї після невдалого жарту про колишнього лідера країни Мао Цзедуна.

Попри те, що французький футболіст уже перепросив за свої слова, китайська сторона не вважає його пояснення достатніми. Державний мовник Китаю призупинив трансляції матчів іспанської Ла Ліги, доки гравець не принесе "задовільних вибачень".

Скандал розгорівся після інтерв'ю Мбаппе у французькому шоу The Bridge. Футболіста запитали про меми, у яких його зображують диктатором через чутки про вплив на внутрішні процеси в Реалі. В одному з вірусних відео обличчя нападника наклали на зображення Мао Цзедуна. Реакція француза викликала обурення в Китаї.

"Мене найбільше смішить саме це… відео з чоловіком, який, здається, є китайським диктатором", — сказав Мбаппе, коментуючи мем.

🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 : « Mon meme préféré sur ma personne ? ? Celui où ils mettent mon visage sur un dictateur chinois (Mao Zedong). 🇨🇳 Ça me fait vraiment rire, je l’utilise tout le temps avec mes amis. » 😭😭 (@Thebridge_show) https://t.co/7m3TOH3duC — BeFootball (@_BeFootball) October 26, 2026

Після хвилі критики футболіст опублікував вибачення, визнавши, що його слова були невдалими й образили багатьох людей у Китаї та китайських громадах по всьому світу.

Мбаппе наголосив, що не мав наміру когось ображати, висловив повагу до китайського народу та його історії й щиро перепросив усіх, кого зачепили його слова.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

Однак вибачення не зупинили скандал. Китайські компанії Dongpeng Beverage та Mengniu, які співпрацювали з футболістом, оголосили про припинення партнерства. Представники Dongpeng заявили про нульову толерантність до поведінки, що ображає національні почуття, і повідомили про негайне розірвання всіх домовленостей із Мбаппе. У Mengniu також наголосили, що не приймають висловлювань або дій, які зачіпають почуття китайського народу.

До ситуації долучилася й Ла Ліга. Іспанський чемпіонат перепросив китайських уболівальників за образу, яку могли спричинити коментарі футболіста, підкресливши, що вони були висловлені від його особистого імені й не відображають позицію ліги. Організація також заявила про намір працювати з партнерами в Китаї та розробити протокол комунікації, який допоможе запобігати подібним ситуаціям у майбутньому.

🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Kylian Mbappé has lost over €10 million in endorsements with Chinese brands after his 'dictator' comment regarding Mao Zedong. LaLiga is also set to lose over €400 million after Chinese broadcaster CCTV suspended League broadcasts in the country. 🎥❌️ https://t.co/e3byo6fHDJ — 𝗧𝗠 (@TMfutbal) October 27, 2026

Скандал прокоментували й у Міністерстві закордонних справ Китаю. Речник відомства Лінь Цзянь заявив, що слова та вчинки, які зачіпають почуття китайського народу, закономірно викликають спротив у різних верств суспільства.

Мбаппе має значну популярність у Китаї, де його також називають "Гуйгуй" — прізвиськом, пов'язаним із мемами про черепашок-ніндзя. Раніше футболіст з'являвся на пляшках енергетичних напоїв Dongpeng Beverage напередодні чемпіонату світу. Тепер же його комерційні партнерства в країні опинилися під загрозою через кілька фраз в інтерв'ю.

Зазначимо, що Мао Цзедун очолював Комуністичну партію Китаю та керував країною протягом десятиліть до своєї смерті в 1976 році. Його правління пов'язане, зокрема, з кампанією "Великий стрибок", яка спричинила голод і загибель десятків мільйонів людей. Водночас у сучасному Китаї Мао залишається суперечливою історичною постаттю, яку значна частина суспільства сприймає як національного героя.

Нагадаємо, напередодні відбулася церемонія Золотого м'яча, на якій Кіліан посів друге місце, поступившись Гаррі Кейну.