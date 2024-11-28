Пушич: Гра Шахтаря проти ПСВ була чудовою

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що матч проти ПСВ у 5 раунді основного етапу Ліги чемпіонів, у якому "гірники" прикро втратили перемогу в компенсований час, був чудовим для його команди.

Про це боснійський наставник розповів на пресконференції після поєдинку.

"Щоб підсумувати – це була чудова гра. Якщо ви мене запитаєте про червону картку, то в мене багато емоцій з цього приводу. Нашу команду ще не так добре знають. Ми показали хорошу гру минулого сезону. Але це було раніше.

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Я пишаюся своїми гравцями. Вони добре стараються. Я сказав своїм гравцям, що пишаюся ними. Вони зробили все, що могли. Наскільки боляча ця поразка? На десять з десяти", – сказав Пушич.

Команда Маріно Пушича вела в рахунку 2:0, проте на останніх секундах зустрічі зазнала поразки. Таке з Шахтарем відбулося вдруге. Перший подібний випадок стався у вересні 2000 року.

Попри це гарним виступом відзначився голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, який встановив новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному матчі.

Нагадаємо, що в паралельній зустрічі Реал програв Ліверпулю на Енфілді. Цей результат призвів до того, що команда Андрія Луніна тепер може похвалитися новим клубним "досягненням" у межах Ліги чемпіонів.