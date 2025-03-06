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Їхній воротар – гравець матчу: Енріке прокоментував поразку від Ліверпуля

Руслан Травкін — 6 березня 2025, 02:35
Їхній воротар – гравець матчу: Енріке прокоментував поразку від Ліверпуля
Луїс Енріке
Getty images

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився емоціями від поразки у грі з Ліверпулем у матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Він вважає, що його колектив показав набагато кращий футбол.

Слова іспанського фахівця цитує Rmcsport.

"Це дуже несправедливо. Можливо. це був наш найкращий матч у Лізі чемпіонів. Їхнім найкращим гравцем був воротар.

Я дуже гордий своєю командою, але футбол часом несправедливий. Подумаємо про гру у відповідь.

Ми були набагато кращими за Ліверпуль. Проте вони перемогли. Я не бачу негативних моментів. Залишився ще один матч. Чи оптимістичний я? Звісно", – сказав Енріке.

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Нагадаємо, на Чемпіоні є огляд матчу ПСЖ – Ліверпуль. З усіма результатами 1/8 фіналу ЛЧ за 5 березня можна ознайомитися ТУТ.

Ліверпуль ПСЖ Луїс Енріке Ліга чемпіонів-2024/25

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