Їхній воротар – гравець матчу: Енріке прокоментував поразку від Ліверпуля

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився емоціями від поразки у грі з Ліверпулем у матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Він вважає, що його колектив показав набагато кращий футбол.

Слова іспанського фахівця цитує Rmcsport.

"Це дуже несправедливо. Можливо. це був наш найкращий матч у Лізі чемпіонів. Їхнім найкращим гравцем був воротар.

Я дуже гордий своєю командою, але футбол часом несправедливий. Подумаємо про гру у відповідь.

Ми були набагато кращими за Ліверпуль. Проте вони перемогли. Я не бачу негативних моментів. Залишився ще один матч. Чи оптимістичний я? Звісно", – сказав Енріке.