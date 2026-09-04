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ПСЖ продовжив контракт із головним тренером Луїсом Енріке

Софія Кулай — 4 вересня 2026, 23:14
ПСЖ продовжив контракт із головним тренером Луїсом Енріке
Луїс Енріке
ФК ПСЖ

Паризький клуб оголосив про продовження контракту з головним тренером команди Луїсом Енріке.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Сторони уклали нову угоду до 30 червня 2030 року.

Також французький гранд пролонгував співпраці з декількома футболістами – Фабіаном Руїсом, Лукасом Беральдо, Сенні Маюлу, Жоао Невесом та Вілліаном Пачо.

Нагадаємо, що іспанський фахівець очолює парижан із літа 2023-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 178 матчів (123 перемоги, 29 нічиїх і 26 поразок).

Привів французький гранд до 13 титулів.

Раніше Енріке неоднозначно висловився про майбутнього володаря Золотого м'яча-2026.

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