ПСЖ продовжив контракт із головним тренером Луїсом Енріке

Паризький клуб оголосив про продовження контракту з головним тренером команди Луїсом Енріке.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Сторони уклали нову угоду до 30 червня 2030 року.

Також французький гранд пролонгував співпраці з декількома футболістами – Фабіаном Руїсом, Лукасом Беральдо, Сенні Маюлу, Жоао Невесом та Вілліаном Пачо.

Paris Saint-Germain is pleased to announce the contract extension of our coach, Luis Enrique, as well as those of our players: Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho and Fabián Ruiz. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/bgZNYkmVIy — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 4, 2026

Нагадаємо, що іспанський фахівець очолює парижан із літа 2023-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 178 матчів (123 перемоги, 29 нічиїх і 26 поразок).

Привів французький гранд до 13 титулів.

Раніше Енріке неоднозначно висловився про майбутнього володаря Золотого м'яча-2026.