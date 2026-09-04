ПСЖ продовжив контракт із головним тренером Луїсом Енріке
Луїс Енріке
ФК ПСЖ
Паризький клуб оголосив про продовження контракту з головним тренером команди Луїсом Енріке.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
Сторони уклали нову угоду до 30 червня 2030 року.
Також французький гранд пролонгував співпраці з декількома футболістами – Фабіаном Руїсом, Лукасом Беральдо, Сенні Маюлу, Жоао Невесом та Вілліаном Пачо.
Нагадаємо, що іспанський фахівець очолює парижан із літа 2023-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 178 матчів (123 перемоги, 29 нічиїх і 26 поразок).
Привів французький гранд до 13 титулів.
Раніше Енріке неоднозначно висловився про майбутнього володаря Золотого м'яча-2026.