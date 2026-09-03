Тренер ПСЖ неоднозначно висловився про майбутнього володаря Золотого м'яча-2026

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке зізнався, що йому байдуже, хто стане наступним володарем Золотого м'яча-2026.

Його цитує RMC Sport.

Водночас наставник парижан переконаний, що хтось із його підопічних заслужив на цю нагороду. 56-річний спеціаліст навів як приклад Усмана Дембеле, який виграв ЗМ-2025, та Фабіана Руїса, який тріумфував на чемпіонаті світу-2026.

"Мені байдуже, хто виграє Золотий м'яч. Але, на мій погляд, це має бути гравець ПСЖ. У нас є все для цього. Є гравці, які вигравали Лігу чемпіонів. У нас є Фабіан Руїс, який виграв чемпіонат світу. Усман Дембеле, який отримав Золотий м'яч минулого року. Це моя думка. Але мене не цікавлять індивідуальні нагороди", – сказав Енріке.

Раніше півзахисник ПСЖ Вітінья розповів, що Золотий м'яч-2026 має здобути хтось із його одноклубників, виділивши трійку головних претендентів.

У липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Кейн. Форвард збірної Англії на мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.

На другій та третій сходинках опинилися Ямал та Мессі відповідно. Дембеле обіймає лише 7-ме місце, а Кварацхелія – 9-те.

Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні.