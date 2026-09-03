ПСЖ хоче продовжити контракт із лідером команди – ЗМІ

Паризький клуб має намір зберегти лівого вінгера Хвічу Кварацхелію.

Про це повідомляє L'Equipe.

ПСЖ запропонує грузинському футболісту нову угоду до літа 2030-го або 2031-го року. Також контракт повинен включати підвищення зарплати для провідного гравця парижан.

Перемовини між клубом та вінгером вже розпочалися. Не виключено, що сторони вдарять по руках вже найближчим часом.

Чинна угода Кварацхелії з французьким грандом розрахована до 30 червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 140 мільйонів євро.

Нагадаємо, що грузин виступає за клуб Ліги 1 із січня 2025-го, коли перебрався із італійського Наполі. Відтоді провів у футболці парижан 84 матчі (28 голів і 19 асистів). У новому сезоні-2026/27 вже встиг взяти участь у 4-х поєдинках, у яких відзначився одним м'ячем.

Раніше колишній нападник туринського Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П'єро заявляв, що якби у 2026-му році не відбувся чемпіонат світу, то лідер збірної Грузії міг би спокійно стати володарем Золотого м'яча-2026.