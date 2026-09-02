Герой Євро-2016 розірвав контракт із ПСЖ – ЗМІ
Ренату Санчеш
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Португальський півзахисник Ренату Санчеш покинув ПСЖ на правах вільного агента.
Про це повідомляє Goal.com.
Контракт, який був розрахований до кінця червня 2027 року, розірваний за обопільною згодою сторін в останні години літнього трансферного вікна. Офіційного підтвердження цієї інформації ні з боку гравця, ні з боку клубу поки що немає.
Санчеш перейшов у ПСЖ влітку 2022 року з Лілля за 15 мільйонів євро, проте проявити себе в Парижі не зумів. Останні три сезони провів у орендах у Ромі, Бенфіці та Панатінаїкосі. Наразі трансферна вартість 29-річного португальця оцінюється лише в 2 мільйони євро.
На рахунку Санчеша 3 голи у 32 матчах за збірну Португалії, з якою став чемпіоном Європи 2016 року.