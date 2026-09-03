Дворазовий чемпіон Франції та ексхавбек ПСЖ і Тоттенгема оголосив про завершення кар'єри у 36 років

36-річний французький опорний півзахисник Бенжамен Стамбулі оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Його слова передає Foot Mercato.

"Я дослухався до своїх відчуттів і сказав собі, що настав час перейти до іншого життя. Я відіграв своє як гравець. Мені хочеться узагальнити все, чого я навчився", – заявив футболіст.

Утім, Стамбулі не планує покидати футбол на довгий час. Француз бачить себе у ролі наставника в майбутньому та збирається піти на тренерські курси у 2027 році.

Зауважимо, що протягом виступів Стамбулі загалом провів на клубному рівні 482 матчі, у яких відзначився 11 голами та 25 асистами.

Він захищав кольори Монпельє, Тоттенгема, ПСЖ, Шальке, Адана Демірспор, Реймса, а останнім його клубом став Мец, у котрому хавбек провів 2 сезони, відігравши 52 поєдинки та записавши до свого активу 1 забитий м'яч та 2 результативні передачі.

За кар'єру Стамбулі здобув 6 титулів: два чемпіонства Франції, 1 Кубок Франції, 1 Кубок французької ліги та 2 Суперкубки Франції.

Нагадаємо, що нещодавно зі скандалом припинив виступи за національну збірну Габону іменитий форвард П'єр-Емерік Обамеянг.