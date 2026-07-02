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Після вильоту з ЧС-2026 збірну Нідерландів може очолити Тен Гаг або Слот – інсайдер

Микола Літвінов — 2 липня 2026, 11:34
Після вильоту з ЧС-2026 збірну Нідерландів може очолити Тен Гаг або Слот – інсайдер
Ерік тен Гаг
ФК Твенте

Арне Слот та Ерік Тен Гаг фігурують у списку кандидатів на посаду головного тренера збірної Нідерландів.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Як відомо, після вильоту "Ораньє" з чемпіонату світу-2026 від Марокко в 1/16 фіналу змагань (1:1 – поразка у серії пенальті 2:3) очільник команди Рональд Куман подав у відставку, тому посада залишається вакантною.

Зазначається, що до списку кандидатів входять двоє екстренерів АПЛ Арне Слот та Ерік Тен Гаг. Нагадаємо, що останнім місцем роботи Слота був англійський Ліверпуль. Керівництво клубу вирішило попрощатися з 47-річним фахівцем, після того, як оцінило попередній сезон у виконанні команди.

"Мерсисайдці" завершили внутрішній чемпіонат на п'ятій позиції. У Лізі чемпіонів команда Слота вилетіла від ПСЖ у чвертьфіналі (0:4 – за сумою двох матчів).

Тен Гаг же наразі працює технічним директором нідерландського Твенте. Він посів цю посаду після невдалого періоду в леверкузенському Баєрі, який його звільнив після трьох місяців співпраці. Раніше Тен Гаг працював головним тренером Манчестер Юнайтед та Аякса.

Ерік тен Хаг Збірна Нідерландів з футболу Арне Слот

Арне Слот

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