Слот не очолить збірну Нідерландів

Колишній головний тренер Ліверпуля Арне Слот не опиниться на чолі збірної Нідерландів.

Його слова наводить De Telegraaf.

47-річний наставник прагне продовжити свою тренерську кар'єру на клубному рівні, тому відмовляється від національної команди рідної країни.

"Я хочу й надалі працювати в європейському клубному футболі. І це рішення було ухвалене не сьогодні", – заявив Слот.

Арне фігурував у списку кандидатів на посаду головного тренера "помаранчевих". Також там було прізвище Еріка тен Гага.

Нагадаємо, що "летючі голландці" залишилися без наставника після вильоту національної команди з чемпіонату світу-2026. Нідерландська збірна, яку очолював Роналд Куман, в 1/16 фіналу програла Марокко у серії пенальті 2:3.

Цікаво, що відомий журналіст Бен Джейкобс повідомляв, що Слот є одним із кандидатів на посаду нового наставника саудівського Аль-Ахлі.

Додамо, що Арне Слот працював із Ліверпулем із липня 2024-го, провівши на чолі "мерсисайдців" 113 матчів (до кінця травня 2026-го). Привів англійський клуб до чемпіонства АПЛ у сезоні-2024/25.

Раніше повідомлялося, що 47-річний спеціаліст відмовився від перемовин із Фулгемом.