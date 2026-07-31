Слот не очолить збірну Нідерландів
Колишній головний тренер Ліверпуля Арне Слот не опиниться на чолі збірної Нідерландів.
Його слова наводить De Telegraaf.
47-річний наставник прагне продовжити свою тренерську кар'єру на клубному рівні, тому відмовляється від національної команди рідної країни.
"Я хочу й надалі працювати в європейському клубному футболі. І це рішення було ухвалене не сьогодні", – заявив Слот.
Арне фігурував у списку кандидатів на посаду головного тренера "помаранчевих". Також там було прізвище Еріка тен Гага.
Нагадаємо, що "летючі голландці" залишилися без наставника після вильоту національної команди з чемпіонату світу-2026. Нідерландська збірна, яку очолював Роналд Куман, в 1/16 фіналу програла Марокко у серії пенальті 2:3.
Цікаво, що відомий журналіст Бен Джейкобс повідомляв, що Слот є одним із кандидатів на посаду нового наставника саудівського Аль-Ахлі.
Додамо, що Арне Слот працював із Ліверпулем із липня 2024-го, провівши на чолі "мерсисайдців" 113 матчів (до кінця травня 2026-го). Привів англійський клуб до чемпіонства АПЛ у сезоні-2024/25.
Раніше повідомлялося, що 47-річний спеціаліст відмовився від перемовин із Фулгемом.