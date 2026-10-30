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Іноді доводиться змінювати маршрут: лідер Шахтаря – про свою травму

Денис Іваненко — 30 жовтня 2026, 13:35
Іноді доводиться змінювати маршрут: лідер Шахтаря – про свою травму
Педріньйо
Instagram

Півзахисник Шахтаря Педріньйо звернувся до фанатів після успішної проведеної операції.

Допис про це бразильський футболіст зробив в інстаграмі.

"Іноді доводиться змінювати маршрут. На жаль, мені доведеться на певний час відійти від того, що я найбільше люблю робити, але обіцяю повернутися кращим і сильнішим, ніж раніше! За будь-яких обставин дякуйте Богові", – написав Педріньйо.

Зазначимо, що 28-річний футболіст отримав травму стегна в матчі третього туру Ліги чемпіонів проти Інтера (0:1). Терміни відновлення не називаються, проте очікується, що у 2026-му Педріньйо на полі більше не з'явиться.

В нинішньому сезоні бразилець провів сім поєдинків. У них він забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Наступна гра "гірників" відбудеться 30 жовтня та моє розпочатись о 18:00. Вони в 11-му турі УПЛ зіграють проти Оболоні у Львові.

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