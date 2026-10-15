Цей результат є дуже важливим: Педріньйо – про перемогу Шахтаря над АЕКом

Правий вінгер Шахтаря Педріньйо розповів, що перемога над АЕКом (3:1) у 2-му турі Ліги чемпіонів-2026/27 є дуже важливим результатом для донецького клубу.

Слова футболіста цитує УЄФА.

"У Лізі чемпіонів ми знаємо, що на нас чекають складні матчі. Ми розуміємо, наскільки непросто грати проти найсильніших команд. Цей результат є дуже важливим, і він демонструє, на що здатна наша команда. "Я надзвичайно вдячний тренеру. Це було важливо для команди, і я хочу подякувати всьому тренерському штабу за довіру до мене. Це величезне щастя – грати тут. Після стількох перемог і титулів можливість виступати на такій сцені викликає почуття глибокої вдячності та щастя", – сказав бразилець.

Нагадаємо, що 28-річний атакувальний гравець на 34-й хвилині реалізував пенальті, зрівнявши цифри на табло 1:1. Для нього цей м'яч став третім у 5-ти іграх цього сезону в усіх турнірах за донеччан. Також в активі Педріньйо 2 асисти.

Після дебютної звитяги у поточному розіграші основного раунду ЛЧ*-2026/27 "гірники" піднялися на 11-те місце у загальній турнірній таблиці турніру, маючи у своєму активі 4 бали.

Раніше тренери обох клубів Арда Туран і Марко Ніколич поділилися емоціями після матчу.

У наступному турі Ліги чемпіонів підопічні Турана зіграють на виїзді проти міланського Інтера – 21 жовтня о 22:00 (за київським часом).