Трубін проігнорував Головіна та відмовився потиснути йому руку перед матчем Монако – Бенфіка

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін порадував українських футбольних фанатів правильним відношенням до представників Росії.

Під час традиційного привітання футболістів перед матчем Ліги чемпіонів проти Монако 23-річний українець повністю проігнорував Олександра Головіна.

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Анатолій навіть не подивився на свого суперника та пройшов повз нього, не потиснувши при цьому руку росіянина.

Це дуже здивувало Головіна, що читалося по виразу його обличчя, коли він обернувся на Трубіна.

Після чотирьох турів основної частини Ліги чемпіонів Бенфіка Анатолія Трубіна має шість очок, вигравши два матчі.

У нинішньому сезоні Трубін зіграв у 15 матчах "орлів" в усіх турнірах. Він пропустив 12 голів та 6 разів відстояв на "нуль".

Нагадаємо, що трохи раніше Віктор Циганков вперше за довгий час вийшов у стартовому складі Жирони. Каталонці грали на виїзді проти Штурма, але зазнали несподіваної поразки.