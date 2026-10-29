Ключовий гравець Шахтаря переніс операцію
Педріньйо
ФК Шахтар Донецьк
Один із лідерів донецького Шахтаря, бразильський півзахисник Педріньйо, переніс операцію.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.
Нагадаємо, Педріньйо зазнав м'язової травми стегна в матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (поразка 0:1). 28-річному бразильцеві знадобилося хірургічне втручання.
У четвер, 29 жовтня, у Фінляндії він переніс операцію. Терміни відновлення не називаються, проте очікується, що в 2026 році Педріньйо на полі більше не з'явиться.
У поточному сезоні 28-річний бразилець взяв участь у 7 матчах Шахтаря в усіх турнірах, відзначившись у них 3 голами та 2 асистами. Контракт хавбека діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро.