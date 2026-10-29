Ключовий гравець Шахтаря переніс операцію

Один із лідерів донецького Шахтаря, бразильський півзахисник Педріньйо, переніс операцію.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Нагадаємо, Педріньйо зазнав м'язової травми стегна в матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (поразка 0:1). 28-річному бразильцеві знадобилося хірургічне втручання.

У четвер, 29 жовтня, у Фінляндії він переніс операцію. Терміни відновлення не називаються, проте очікується, що в 2026 році Педріньйо на полі більше не з'явиться.

У поточному сезоні 28-річний бразилець взяв участь у 7 матчах Шахтаря в усіх турнірах, відзначившись у них 3 голами та 2 асистами. Контракт хавбека діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро.