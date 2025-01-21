Марлон Гомес розповів, що допоможе Шахтарю перемогти Брест в Лізі чемпіонів

Футболіст донецького Шахтаря Марлон Гомес розповів, що тренерський штаб детально розібрав Брест перед матчем 7 туру ЛЧ проти Бреста, і команді лишилося перенести натренований малюнок гри на поле.

Його слова передає пресслужба клубу.

" Брест – надзвичайно кваліфікований суперник, і я переконаний, що на такому рівні змагань, як Ліга чемпіонів, немає слабких опонентів. Ми виконали дуже хорошу роботу. Увесь тренерський штаб детально проаналізував суперника, і я також схильний вважати, що зимові передсезонні збори ми провели на високому рівні, та задоволений результатом. Тепер основним завданням є перенести цей малюнок гри – доволі успішний, як на мене – на завтрашнє протистояння ", – сказав Гомес.

Поєдинок відбудеться 22 січня, на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Перед цією грою "гірники" йдуть на 27 місці та мають в активі 4 очки. Для виходу в наступний етап ЛЧ українській команді потрібно набрати щонайменше 4 бали в останніх двох зустрічах та сподіватися на втрати очок конкурентів.

Нагадаємо, Шахтар на матч проти Бреста прибув без Данила Сікана. Нещодавно Чемпіон підтвердив інформацію, що нападник перейде в турецький клуб.