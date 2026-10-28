Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Михавко про це забув: колишній арбітр ФІФА – про вилучення захисника Динамо у "Класичному"

Денис Іваненко — 28 жовтня 2026, 12:06
Михавко про це забув: колишній арбітр ФІФА – про вилучення захисника Динамо у Класичному
Тарас Михавко
ФК Динамо Київ

Мирослав Ступар оцінив справедливість рішення суддівської бригади вилучити Тараса Михавка в поєдинку 1/8 фіналу Кубку України між Шахтарем і Динамо.

Своєю думкою колишній рефері поділився в коментарі Sport.ua

"Відверто кажучи, складно сказати, що спонукало динамівця на 30-й хвилині вдарити свого опонента Олега Очеретька. Після вкидання з ауту завжди точиться боротьба за вибір позиції. Саме за таких обставин треба бути обережним і не відповідати на дії візаві, навіть якщо вони десь були провокаційними.

Михавко про це забув і справедливо був вилучений. До речі, рефері Віктор Копієвський спочатку просто попередив футболіста, але потім змінив колір картки на червоний", – сказав Ступар.

Зазначимо, що Михавко отримав вилучення, коли рахунок був рівний. "Гірники" вийшли вперед наприкінці першого тайму та врешті-решт здобули перемогу 3:0.

Після зустрічі Тарас перепросив за те, що підвів команду. Молодий захисник взяв відповідальність за підсумковий результат і пообіцяв виправитись.

Нагадаємо, що незабаром Шахтар і Динамо знову зійдуться на полі. Наступне "Класичне" відбудеться 8 листопада в межах 12-го туру УПЛ.

Читайте також :
Абсурд: Легенда Шахтаря – про вилучення Михавка у "Класичному"
Динамо Київ Мирослав Ступар Шахтар Донецьк Тарас Михавко

Мирослав Ступар

Ексарбітр ФІФА пояснив, чому суддя скасував гол Пономаренка у драматичному матчі Динамо – Карпати
Футболістів команд, які він очолював, часто називали мужиками, – ексарбітр ФІФА пояснив, навіщо збірній потрібен Вернидуб
Ексарбітр ФІФА розібрав скандальні епізоди в матчі Полісся – Динамо
Тут простежується якась упередженість: ексарбітр ФІФА проаналізував скандальний епізод у матчі Ворскла — Оболонь
Ступар: Детектор брехні - гучне ноу-хау у нашому футболі

Останні новини