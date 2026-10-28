Михавко про це забув: колишній арбітр ФІФА – про вилучення захисника Динамо у "Класичному"

Мирослав Ступар оцінив справедливість рішення суддівської бригади вилучити Тараса Михавка в поєдинку 1/8 фіналу Кубку України між Шахтарем і Динамо.

Своєю думкою колишній рефері поділився в коментарі Sport.ua

"Відверто кажучи, складно сказати, що спонукало динамівця на 30-й хвилині вдарити свого опонента Олега Очеретька. Після вкидання з ауту завжди точиться боротьба за вибір позиції. Саме за таких обставин треба бути обережним і не відповідати на дії візаві, навіть якщо вони десь були провокаційними.

Михавко про це забув і справедливо був вилучений. До речі, рефері Віктор Копієвський спочатку просто попередив футболіста, але потім змінив колір картки на червоний", – сказав Ступар.