Михавко про це забув: колишній арбітр ФІФА – про вилучення захисника Динамо у "Класичному"
Мирослав Ступар оцінив справедливість рішення суддівської бригади вилучити Тараса Михавка в поєдинку 1/8 фіналу Кубку України між Шахтарем і Динамо.
Своєю думкою колишній рефері поділився в коментарі Sport.ua
"Відверто кажучи, складно сказати, що спонукало динамівця на 30-й хвилині вдарити свого опонента Олега Очеретька. Після вкидання з ауту завжди точиться боротьба за вибір позиції. Саме за таких обставин треба бути обережним і не відповідати на дії візаві, навіть якщо вони десь були провокаційними.
Михавко про це забув і справедливо був вилучений. До речі, рефері Віктор Копієвський спочатку просто попередив футболіста, але потім змінив колір картки на червоний", – сказав Ступар.
Зазначимо, що Михавко отримав вилучення, коли рахунок був рівний. "Гірники" вийшли вперед наприкінці першого тайму та врешті-решт здобули перемогу 3:0.
Після зустрічі Тарас перепросив за те, що підвів команду. Молодий захисник взяв відповідальність за підсумковий результат і пообіцяв виправитись.
Нагадаємо, що незабаром Шахтар і Динамо знову зійдуться на полі. Наступне "Класичне" відбудеться 8 листопада в межах 12-го туру УПЛ.