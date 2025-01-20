Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар погодився продати Сікана в турецький клуб

Станіслав Лисак — 20 січня 2025, 18:04
Шахтар погодився продати Сікана в турецький клуб
ФК Шахтар

Шахтар близький до продажу центрального нападника Данила Сікана в турецький Трабзонспор.

Про це повідомив блогер Віктор Вацко та підтвердили джерела Чемпіона наближені до донецького клубу.

Сума трансферу складе 6 млн євро, а також передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 23-річного футболіста.

Донецький клуб пішов назустріч гравцю, який отримає в Трабзонспорі значно кращі умови контракту. Нинішня угода гравця з Шахтарем розрахована до 2028 року.

У нинішньому сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".

23-річний житомирянин приєднався до Шахтаря у 2019 році за 150 тисяч євро з Карпат. За часів виступів у донецькому клубі Сікан встиг пограти в орендах в Маріуполі та німецькій Ганзі.

Нападник донеччан тричі ставав чемпіоном Української Прем'єр-ліги, одного разу вигравав Кубок та Суперкубок України.

Трабзонспор Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Данило Сікан

Трабзонспор

Шахтар хоче від Трабзонспора 10 млн євро за свого вінгера
Трабзонспор висунув нову пропозицію Шахтарю щодо трансферу Зубкова
Трабзонспор так і не зміг домовитися із Шахтарем щодо трансферу Зубкова
Зубков зацікавив клуб МЛС – журналіст
Трабзонспор знайшов альтернативу Зубкову

Останні новини