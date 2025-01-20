Шахтар погодився продати Сікана в турецький клуб

Шахтар близький до продажу центрального нападника Данила Сікана в турецький Трабзонспор.

Про це повідомив блогер Віктор Вацко та підтвердили джерела Чемпіона наближені до донецького клубу.

Сума трансферу складе 6 млн євро, а також передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 23-річного футболіста.

Донецький клуб пішов назустріч гравцю, який отримає в Трабзонспорі значно кращі умови контракту. Нинішня угода гравця з Шахтарем розрахована до 2028 року.

У нинішньому сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".

23-річний житомирянин приєднався до Шахтаря у 2019 році за 150 тисяч євро з Карпат. За часів виступів у донецькому клубі Сікан встиг пограти в орендах в Маріуполі та німецькій Ганзі.

Нападник донеччан тричі ставав чемпіоном Української Прем'єр-ліги, одного разу вигравав Кубок та Суперкубок України.