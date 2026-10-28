Наполі зацікавилося бразильським лідером Шахтаря

Правий захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас привернув увагу італійського Наполі.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Чемпіон Серії А сезону-2024/25 є лише одним із клубів, які цікавляться 22-річним бразильцем.

Також були чутки про інтерес до флангового оборонця "гірників" від Роми, Манчестер Юнайтед та Атлетико Мінейро.

Нагадаємо, що Тобіас виступає за донеччан із січня 2022-го. Відтоді провів у футболці донецької команди 78 ігор, у яких відзначився 4 голами та 9 асистами). Із квітня 2022-го по кінець червня 2024-го бразилець грав на правах оренди у Кастільї.

У поточному сезоні-2026/27 Вінісіус вже взяв участь у 12 поєдинках (2 м'ячі).

Його чинний контракт із Шахтарем розрахований до кінця червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість легіонера донецького клубу у 6 мільйонів євро.

Додамо, що Шахтар 27 жовтня розгромив київське Динамо (3:0) в 1/8 фіналу Кубку України-2026/27. Після матчу колишній захисник Владислав Ващук висловився про вилучення Тараса Михавка у Класичному.