Шахтар прибув на матч Ліги чемпіонів без Сікана

Донецький Шахтар не взяв нападника Данила Сікана на матч Ліги чемпіонів проти Бреста.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

У вівторок, 21 січня, Шахтар прибув до Гельзенкірхена вже без Данила Сікана. Форвард залишився в Туреччині, де команда до цього проходила зимові збори.

Вже незабаром нападник пройде медичний огляд та підпише контракт із Трабзонспором. Сума трансферу складе 6 млн євро, а також передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 23-річного футболіста.

У нинішньому сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".

Нагадаємо, футболіст приєднався до Шахтаря у 2019 році за 150 тисяч євро з Карпат. За часів виступів у донецькому клубі Сікан встиг пограти в орендах в Маріуполі та німецькій Ганзі.