Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар прибув на матч Ліги чемпіонів без Сікана

Олександр Булава — 21 січня 2025, 15:52
Шахтар прибув на матч Ліги чемпіонів без Сікана
Данило Сікан
ФК Шахтар

Донецький Шахтар не взяв нападника Данила Сікана на матч Ліги чемпіонів проти Бреста.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

У вівторок, 21 січня, Шахтар прибув до Гельзенкірхена вже без Данила Сікана. Форвард залишився в Туреччині, де команда до цього проходила зимові збори.

Вже незабаром нападник пройде медичний огляд та підпише контракт із Трабзонспором. Сума трансферу складе 6 млн євро, а також передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 23-річного футболіста.

У нинішньому сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".

Нагадаємо, футболіст приєднався до Шахтаря у 2019 році за 150 тисяч євро з Карпат. За часів виступів у донецькому клубі Сікан встиг пограти в орендах в Маріуполі та німецькій Ганзі.

Трабзонспор Футбольні трансфери Данило Сікан Шахтар Донецьк

Трабзонспор

Батагов увійшов до символічної збірної туру в чемпіонаті Туреччини
Батагов відзначився дебютним голом за Трабзонспор
Шахтар погодився продати Сікана в турецький клуб
Шахтар хоче від Трабзонспора 10 млн євро за свого вінгера
Трабзонспор висунув нову пропозицію Шахтарю щодо трансферу Зубкова

Останні новини