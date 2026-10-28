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Мобілізований ексфутболіст Шахтаря підписав контракт з болгарським клубом

Володимир Максименко — 28 жовтня 2026, 19:33
Владислав Вакула
Владислав Вакула
Минай

Колишній футболіст Шахтаря та Зорі Владислав Вакула, якого влітку примусово мобілізували, підписав контракт з болгарським клубом Фратрія.

Про це стало відомо з картки гравця на порталі Transfermarkt.

Термін підписаної угоди невідомий, але зазначено, що гравцем Фратрії Вакула став 26 жовтня.

Влітку 2026-го хавбек залишив луганську Зорю, а згодом стало відомо, що його мобілізували на залізничному вокзалі Львова.

27-річний вінгер найбільше відомий за виступами за Маріуполь, також захищав кольори Сталі (Кам'янське), Шахтаря, Десни, Полісся, Чорноморця та Миная. За Зорю виступав з 2024 року.

Раніше повідомлялось, що аматорський клуб Титан підписав ексгравця Динамо, якого також перед цим мобілізували.

Вакула Шахтар Донецьк

Вакула

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