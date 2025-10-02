Енріке – про перемогу ПСЖ над Барселоною: Перші 20 хвилин нам було дуже важко

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився враженнями від перемоги над Барселоною в матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Емоції фахівця передає пресслужба УЄФА.

"На початку матчу нам було дуже важко. Барселона має дуже талановитих гравців, у перші 20 хвилин ми відбивались як могли. М'яч у відповідь додав нам сил, а рахунок 1:1 по перерві лише змінив настрій.

Якщо ви вважаєте, що ми виграли виключно завдяки нашим фізичним кондиціям – ви помиляєтесь. Ми менше за всіх учасників Ліги чемпіонів тренувались та відпочивали. Це не більше, ніж кліше", – розповів Енріке.

