Постараємося дійти до цієї вершини і в наступному році: Енріке – про другу поспіль перемогу ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів

Наставник ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу своєї команди над Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26, наголосивши, що в наступному році клуб втретє поспіль спробує повторити цей успіх.

Слова тренера наводить пресслужба УЄФА.

"Матч розпочався для суперників якнайкраще. Після цього вони показали, як уміють оборонятися. Було дуже тяжко. Ми звикли атакувати у подібному ключі, коли суперник тримає багато гравців за лінією м'яча, але вони неймовірно сильні фізично, проти них дуже важко грати. Думаю, ми заслужили на перемогу. Мабуть сьогодні обидві команди були гідні перемоги, але якщо оцінювати те, як ми провели весь сезон, я вважаю, що ми заслужили виграти Лігу чемпіонів. Ми дуже щасливі і постараємося дійти до цієї вершини і в наступному році - чому б і ні?", – зазначив Енріке.

Нагадаємо, ПСЖ став другим клубом, який двічі поспіль виграв Лігу чемпіонів після мадридського Реала, який продовжує утримувати рекорд у три перемоги поспіль (2016, 2017, 2018 роки).

Водночас захисник Ілля Забарний став 4-м українцем, який виграв трофей Ліги чемпіонів з футболу.