Енріке підпише новий контракт з ПСЖ – британський журналіст

Володимир Слюсарь — 31 травня 2026, 14:02
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке продовжить контракт з командою.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Керівництво паризького клубу очікує, що іспанський фахівець підпише новий контракт протягом літа. Нова угода між сторонами буде розрахована на чотири роки.

Нагадаємо, що ПСЖ в серії пенальті обіграла лондонський Арсенал у фіналі Ліги чемпіонів.

За керівництва Енріке, з 2023 року, ПСЖ стала другою командою, що виграла Лігу чемпіонів двічі поспіль.

Також команда вигравала усі чемпіонства Ліги 1 з 2023 року, Кубок та Суперкубок Франції у 2024 та 2025 роках. Окрім цього у 2025 році вони здобули Суперкубок УЄФА та міжконтинентальний кубок ФІФА.

