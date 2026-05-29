Чесно кажучи, я вважаю, що в цьому матчі є фаворит: Енріке – про фінал Ліги чемпіонів проти Арсенала

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке розповів про тиск та заявив, що у фіналі Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала є визначений фаворит, висловивши сподівання, що матч виграє команда, яка найкраще грає у футбол.

Його слова передає Marca.

"Це нормально, що тебе критикують, якщо не виграєш. Чесно кажучи, я вважаю, що в цьому фіналі є фаворит, але треба вміти залишатися в грі кожну секунду, адже на таких матчах великі очікування, і важливо вміти з цим впоратися".

Енріке розповів, чому його команда може другий рік поспіль виграти Лігу чемпіонів.

"По-перше, тому що ми – чемпіони; по-друге, тому що за останні два роки ніхто не мав гіршого розкладу матчів, ніж ми, тобто складнішого. Це змушувало нас програвати матчі, ставило нас у скрутне становище, але й допомогло нам зрости.

І ще тому, що завтра я сподіваюся й бажаю, щоб це був чудовий фінал і щоб перемогла та команда, яка краще грає у футбол, і в цьому я не маю жодних сумнівів".

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє проти лондонського Арсенала. Зустріч відбудеться 30 травня (о 22:00 за київським часом) на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Додамо, що центрбек Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом, який пробився до фіналу ЛЧ.