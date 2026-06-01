ПСЖ та Енріке незабаром планують підписати новий контракт – інсайдер

ПСЖ та наставник клубу Луїс Енріке незабаром планують підписати новий контракт.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформцією, спеціаліст хоче залишитись у цьому проєкті, адже у нього є бажання ще раз виграти Лігу чемпіонів.

Зазначається, що сторони вже також обговорюють літні трансферні цілі.

Поточний контракт іспанця з чинними переможцями Ліги чемпіонів розрахований до 30 червня 2027 року.

За керівництва Енріке, з 2023 року, ПСЖ стала другою командою, що виграла Лігу чемпіонів двічі поспіль.

Також команда вигравала усі чемпіонства Ліги 1 з 2023 року, Кубок та Суперкубок Франції у 2024 та 2025 роках. Окрім цього у 2025 році вони здобули Суперкубок УЄФА та міжконтинентальний кубок ФІФА.