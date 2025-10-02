Феєрія Забарного та гол на останніх хвилинах: огляд матчу Барселона – ПСЖ
Getty Images
ПСЖ мінімально обіграв Барселону в межах 2 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь парижан.
Особливо відзначився український захисник Ілля Забарний, який отримав за свою гру найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.
Огляд матчу
Ліга чемпіонів – основний етап
2 тур, 1 жовтня
Барселона – ПСЖ 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 19 Торрес, 1:1 – 38 Маюлу, 1:2 – 90 Рамос
Підопічні Луїса Енріке мають 6 очок з 6 в чинному розіграші Ліги чемпіонів.
Напередодні Бенфіка з українцями у складі поступилась Челсі, а Галатасарай сенсаційно переграв Ліверпуль.