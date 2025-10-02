Українська правда
Феєрія Забарного та гол на останніх хвилинах: огляд матчу Барселона – ПСЖ

Станіслав Лисак — 2 жовтня 2025, 00:43
ПСЖ мінімально обіграв Барселону в межах 2 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь парижан.

Особливо відзначився український захисник Ілля Забарний, який отримав за свою гру найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів – основний етап
2 тур, 1 жовтня

Барселона – ПСЖ 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 19 Торрес, 1:1 – 38 Маюлу, 1:2 – 90 Рамос

Підопічні Луїса Енріке мають 6 очок з 6 в чинному розіграші Ліги чемпіонів.

Напередодні Бенфіка з українцями у складі поступилась Челсі, а Галатасарай сенсаційно переграв Ліверпуль.

