Енріке – про можливий відхід Гвардіоли з МанСіті: У нього завжди було бажання стати тренером збірної

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відреагував на інформацію про ймовірний відхід Жузепа Гвардіоли з посади наставника Манчестер Сіті.

Його слова передає Cadena SER.

Іспанський спеціаліст відмовляється вірити у такі чутки навколо коуча "містян". Водночас Енріке пригадав, як ще раніше Гвардіола розпитував його про специфіку роботи у збірних.

Наставник парижан додав, що у Жузепа завжди було бажання попрацювати на чолі однієї з національних команд.

"Я не вірю, що Пеп Гвардіола йде. Я не вірю в це і не хочу в це вірити, бо хотів би, щоб він залишився на довгі роки. Коли я був тренером збірної, він запитував мене про цю роботу. У нього завжди було бажання стати тренером збірної. Не думаю, що він очолить збірну Італії, але й виключати цього не можна", – заявив Енріке.

Також коуч паризького клубу зазначив, що хотів би бачити Гвардіола на найвищому рівні протягом ще багатьох років. За його словами, для нього Жузеп є прикладом для наслідування та найкращим тренером усіх часів.

Таку гучну заяву Енріке зробив не через кількість трофеїв, які здобув 55-річний наставник, а через те, що він транслює, як він це робить, як він змінив гру та те, як він наважується змінювати центрбеків або рухати фулбеків у центр.

"Одного разу він випустить центральних захисників в атаку – і всі почнуть це копіювати. Дуже мало хто володіє такою здатністю. Тільки обрані. І в цьому він номер один", – наголосив тренер ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що цей сезон стане останнім для іспанського наставника на посаді головного тренера "містян", а його ім'ям хочуть назвати одну з трибун "Етіхад".

Водночас відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що клуб АПЛ вже досяг повної усної домовленості з Енцо Марескою.

Нагадаємо, що 55-річний Гвардіола очолює манчестерську команду з літа 2016-го. Відтоді провів на чолі колективу 591 матч (423 перемоги, 76 мирових та 92 поразки) та завоював 20 титулів.

Останній поєдинок Манчестер Сіті у поточному розіграші АПЛ-2025/26 відбудеться 24 травня (о 18:00 за київським часом) проти Астон Вілли.