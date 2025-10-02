Карабах – серед лідерів, Бенфіка Судакова та Трубіна – з нулем: турнірна таблиця Ліги чемпіонів

У середу, 1 жовтня, відбулися останні матчі 2 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026.

За підсумками двох турів визначилися поточні лідери етапу ліги та аутсайдери.

Так після двох зіграних поєдинків по 6 очок мають відразу 6 команд: Баварія, Реал Мадрид, ПСЖ, Інтер, Арсенал та азербайджанський Карабах.

Водночас 0 залікових балів мають лише чотири команди, серед них і Бенфіка, за яку виступають Георгій Судаков та Анатолій Трубін. Разом із лісабонцями досі не заробили очок Атлетик Більбао, Аякс та казахстанський Кайрат.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів

Standings provided by Sofascore

Третій тур Ліги чемпіонів відбудеться вже після міжнародної паузи, а саме 21 та 22 жовтня.

Зауважимо, що ПСЖ з Іллею Забарним вирвав мінімальну перемогу над Барселоною. Українець відіграв увесь поєдинок та отримав найвищу оцінку за версію аналітичного порталу SofaScore.