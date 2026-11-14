Зірка Баварії розлучився з молодою дружиною через кілька тижнів після народження другої дитини

Легендарний воротар Баварії Мануель Ноєр розійшовся зі своєю молодою дружиною Анікою Біссель.

За інформацією RTL, 40-річний футболіст і 26-річна гандболістка припинили стосунки ще на початку жовтня – лише через кілька тижнів після народження їхнього другого спільного сина.

Наприкінці серпня подружжя раділо поповненню в родині. Новонароджений хлопчик став молодшим братом Лукаса, який з'явився на світ 14 березня 2024 року. Однак сімейне щастя тривало недовго: уже на початку жовтня шлюб пари фактично завершився.

🚨 BREAKING: Manuel Neuer hat sich von seiner Ehefrau Anika getrennt. Das Ende ihrer Ehe kommt kurz nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes. [Tanja May, @cfbayern, @BILD] https://t.co/BFF7B3FWHI — bayern_aktuell_ (@bayern_aktuell_) November 13, 2026

Нагадаємо, Мануель Ноєр та Аніка офіційно були разом із 2020 року. У листопаді 2023-го вони одружилися на цивільній церемонії на озері Тегернзеє, а в липні 2025 року влаштували масштабне весільне святкування в Південному Тіролі, запросивши рідних і друзів.

Для голкіпера це вже другий невдалий шлюб. Раніше він був одружений із Ніною Вайс: пара познайомилася у 2014 році, побралася у травні 2017-го, однак на початку 2020 року стало відомо про їхнє розставання. У грудні того ж року розлучення було офіційно оформлене.

Сам Мануель Ноєр наразі публічно не коментував інформацію про розрив. За даними видання, представник футболіста послався на недоторканність його приватного та сімейного життя.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила про розлучення із французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Пара має спільну донечку Скай.