Феєнорд сенсаційно вибив Мілан з Ліги чемпіонів: огляд матчу
ФК Феєнорд
Нідерландський Феєнорд сенсаційно вибив італійський Мілан з Ліги чемпіонів та вперше за 50 років вийшов у 1/8 фіналу ЛЧ.
Матч-відповідь завершився з рахунком 1:1. Тож завдяки перемозі у першій грі саме Феєнорд пройшов далі.
Огляд матчу
Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2024/25
Стикові матчі-відповіді, 18 лютого
Голи: 1:0 – 1 Хіменес, 1:1 – 73 Карранса.
Вилучення: 51 Ернандес (Мілан, друга жовта картка).
Нагадаємо, також Бенфіка з Трубіним пройшла до 1/8 фіналу, Баварія на останніх хвилинах врятувалася від поразки Селтіку, а Брюгге сенсаційно переміг Аталанту.