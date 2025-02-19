Феєнорд сенсаційно вибив Мілан з Ліги чемпіонів: огляд матчу

Нідерландський Феєнорд сенсаційно вибив італійський Мілан з Ліги чемпіонів та вперше за 50 років вийшов у 1/8 фіналу ЛЧ.

Матч-відповідь завершився з рахунком 1:1. Тож завдяки перемозі у першій грі саме Феєнорд пройшов далі.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2024/25

Стикові матчі-відповіді, 18 лютого

Мілан – Феєнорд 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 1 Хіменес, 1:1 – 73 Карранса.

Вилучення: 51 Ернандес (Мілан, друга жовта картка).

Нагадаємо, також Бенфіка з Трубіним пройшла до 1/8 фіналу, Баварія на останніх хвилинах врятувалася від поразки Селтіку, а Брюгге сенсаційно переміг Аталанту.