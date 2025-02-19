Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Феєнорд сенсаційно вибив Мілан з Ліги чемпіонів: огляд матчу

Микола Дендак — 19 лютого 2025, 08:40
Феєнорд святкує перемогу над Міланом в Лізі чемпіонів
ФК Феєнорд

Нідерландський Феєнорд сенсаційно вибив італійський Мілан з Ліги чемпіонів та вперше за 50 років вийшов у 1/8 фіналу ЛЧ.

Матч-відповідь завершився з рахунком 1:1. Тож завдяки перемозі у першій грі саме Феєнорд пройшов далі.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2024/25
Стикові матчі-відповіді, 18 лютого

Мілан – Феєнорд 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 1 Хіменес, 1:1 – 73 Карранса.

Вилучення: 51 Ернандес (Мілан, друга жовта картка).

Нагадаємо, також Бенфіка з Трубіним пройшла до 1/8 фіналу, Баварія на останніх хвилинах врятувалася від поразки Селтіку, а Брюгге сенсаційно переміг Аталанту.

ВІДЕООГЛЯД Мілан Феєнорд Ліга чемпіонів-2024/25

Ліга чемпіонів-2024/25

Лунін з Реалом прийматиме Ман Сіті, Плімут Таловєрова зіграє з прямим конкурентом: розклад матчів українців
Компані прокоментував складний прохід Селтіка в Лізі чемпіонів
Гра була далека від ідеалу: Трубін прокоментував свій виступ у матчі проти Монако
Все вирішилося на 90+4 хвилині: огляд матчу Баварія – Селтік
Нестабільність Трубіна: огляд результативного матчу Бенфіка – Монако

Останні новини