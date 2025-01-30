Визначились усі учасники плейоф Ліги чемпіонів

Вчора, 29 січня, відбулося 18 матчів у межах восьмого туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Визначилися всі учасники стадії плейоф.

Перші 8 позицій отримали прямий вихід до стадії 1/8: Ліверпуль (21 очко), Барселона (19), Арсенал (19), Інтер (19), Атлетико Мадрид (18), Баєр (16), Астон Вілла (16), Лілль (16)

До стадії попереднього раунду плейоф потрапили: Аталанта (15), Боруссія Д (15), Реал (15), Баварія (15), Мілан (15), ПСВ (14), ПСЖ (13), Бенфіка (13), Монако (13), Феєнорд (13), Брест (13), Ювентус (12), Селтік (12), Манчестер Сіті (11), Брюгге (11), Спортинг (11)

Залишили турнір: Динамо Загреб (11), Штутгарт (10), Шахтар (7), Болонья (6), Штурм (6), Црвена Звєзда (6), Спарта (4), РБ Лейпциг (3), Жирона (3), Зальцбург (3), Слован (0) Янг Бойз (0).

Жеребкування попереднього раунду плейоф відбудеться 31 січня. Перші поєдинки пройдуть 11 та 12 лютого. Матчі-відповідь – через тиждень.

Календар турніру:

Матчі 1/8 фіналу: 4/5 березня – 11/12 березня

Матчі 1/4 фіналу: 8/9 квітня – 15/16 квітня

Матчі 1/2 фіналу: 29/30 квітня – 6/7 травня

Фінал відбудеться 31 травня на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені.

Донецький Шахтар в останньому турі програв на виїзді дортмундській Боруссії з рахунком 1:3. "Гірники" за вісім матчів основного етапу набрали 7 очок і посіли лише 27-ме місце.

Чемпіон України зумів переграти швейцарський Янг Бойз (2:1) та французький Брест (2:0) У першому турі колектив Маріно Пушича на виїзді розписав мирову з Болоньєю (0:0). У всіх інших матчах "помаранчево-чорні" зазнавали поразки.