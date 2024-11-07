Кучер: У пропущеному голі від Янг Бойз є доля провини Різника

Ексзахисник донецького Шахтаря Олександр Кучер вважає, що Янг Бойз забив у ворота "гірників" через помилку голкіпера команди Дмитра Різника.

Його слова передає Український футбол.

" У пропущеному голі є доля провини Різника, але й Імері дуже грамотно пробив. Він свідомо пробивав поміж ніг захисникові, який намагався заблокувати його удар. Різник намагався читати цей момент, але зарано завалився – це помилка, як не крути", – сказав Кучер.

Нагадаємо, поєдинок 4 туру Ліги чемпіонів проти Янг Бойз завершився перемогою Шахтаря з рахунком 2:1. Після матчу хавбек "гірників" Георгій Судаков отримав найвищу оцінку від SofaScore та потрапив до збірної тижня ЛЧ.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 4 бали після чотирьох зіграних матчів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.