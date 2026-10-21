На перемогу можна замахнутися: Кучер – про матч Шахтаря з Інтером у Лізі чемпіонів

Колишній футболіст збірної України Олександр Кучер зробив прогноз на поєдинок між Інтером і Шахтарем у третьому турі Ліги чемпіонів, назвавши слабку сторону італійського гранда.

Про це повідомляє Sport-express.

"Проблеми у грі італійців є, в обороні насамперед. А тому однозначно сказати, що Інтер є безумовним фаворитом, не можу. Тим паче, що Шахтар нині у дуже хорошій формі – загалом дев'ять матчів без поразок і вольова перемога над АЕКом у попередньому турі ЛЧ – тому найкращий доказ. Мій прогноз? Думаю, буде результативний футбол і було б дуже непогано відібрати очки в Інтера на його полі. Всім зрозуміло, що буде непросто, та… Нічия буде хорошим результатом, скажу так, але й на перемогу можна замахнутися", – сказав Кучер.

Зазначимо, що гра відбудеться 21 жовтня у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Нагадаємо, що у стартових двох турах "гірники" набрали чотири залікові бали. Вони зіграли внічию з ПСВ (1:1) та здолали АЕК (3:1). Натомість Інтер обидві зустрічі програв – Реалу (1:2) та Брюгге (3:4).