Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

На перемогу можна замахнутися: Кучер – про матч Шахтаря з Інтером у Лізі чемпіонів

Денис Іваненко — 21 жовтня 2026, 10:05
На перемогу можна замахнутися: Кучер – про матч Шахтаря з Інтером у Лізі чемпіонів
Олександр Кучер
ФК Чорноморець

Колишній футболіст збірної України Олександр Кучер зробив прогноз на поєдинок між Інтером і Шахтарем у третьому турі Ліги чемпіонів, назвавши слабку сторону італійського гранда.

Про це повідомляє Sport-express.

"Проблеми у грі італійців є, в обороні насамперед. А тому однозначно сказати, що Інтер є безумовним фаворитом, не можу. Тим паче, що Шахтар нині у дуже хорошій формі – загалом дев'ять матчів без поразок і вольова перемога над АЕКом у попередньому турі ЛЧ – тому найкращий доказ.

Мій прогноз? Думаю, буде результативний футбол і було б дуже непогано відібрати очки в Інтера на його полі. Всім зрозуміло, що буде непросто, та… Нічия буде хорошим результатом, скажу так, але й на перемогу можна замахнутися", – сказав Кучер.

Зазначимо, що гра відбудеться 21 жовтня у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Нагадаємо, що у стартових двох турах "гірники" набрали чотири залікові бали. Вони зіграли внічию з ПСВ (1:1) та здолали АЕК (3:1). Натомість Інтер обидві зустрічі програв – Реалу (1:2) та Брюгге (3:4).

Читайте також :
Їм немає чого втрачати: наставник Інтера – про матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів
Інтер Олександр Кучер Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Туран не відмовиться від атакувальної моделі: Кобін – про матч Шахтаря з Інтером у Лізі чемпіонів
Туран пояснив, чому не варто недооцінювати Інтер
Бондар перед матчем з Інтером: У нас подвійна мотивація
Їм немає чого втрачати: наставник Інтера – про матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів
Час робити сенсацію: прев'ю матчу 3 туру Ліги чемпіонів Інтер – Шахтар

Останні новини