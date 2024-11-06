Судаков та Зубков – найкращі гравці матчу Шахтаря з Янг Бойз

Шахтар у 4 турі основного етапу Ліги чемпіонів обіграв швейцарський Янг Бойз (2:1).

Аналітичний портал SofaScore визначив оцінки підопічних Маріно Пушича та їх суперників.

Найвищу оцінку серед гравців Шахтаря отримав півзахисник Георгій Судаков – 8,8 бала. Півзахисник відіграв повний матч, відзначився голом та результативною передачею. Також в його активі 83% точних передач та 4 успішні спроби дриблінгу.

Другу найвищу оцінку в грі отримав Олександр Зубков (8,6). За 90 хвилин він відзначився голом, віддав 78% точних передач, 2 удари по воротах та 3 удари повз ворота.

Після чотирьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря 4 бали. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.