На "Сан-Сіро" буде нелегко: легенда Шахтаря – про наступний матч проти Інтера у Лізі чемпіонів

Легенда донецького Шахтаря та колишній головний тренер одеського Чорноморця Олександр Кучер розповів, що "гірникам" буде дуже непросто у матчі 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти Інтера, який зазнав поразок у двох стартових іграх.

Про це він висловився у коментарі NV.

"Інтер, мабуть, дуже серйозно готуватиметься до цього матчу. На "Сан-Сіро" буде нелегко. Не знаю, чому вони програли два попередні матчі, але нам теж не можна розслаблятися. Треба готуватися до цієї гри й також намагатися набирати очки", – заявив Кучер.

Ексзахисник донецького клубу зазначив, що у протистоянні проти "нерадзуррі" команді Арди Турана не можна припускатися таких помилок і пропускати подібні голи, як проти грецького АЕКа, адже у міланського гранда дуже потужні нападники.

Інтер провалився на старті основного етапу ЛЧ, програвши мадридському Реалу (1:2) та несподівано бельгійському Брюгге (3:4). Після цих фіаско "нерадзуррі" з бубликом в активі йде лише на 29-му місці (повз плейоф).

Натомість Шахтар розписав нічию (1:1) із ПСВ та переміг АЕК (3:1). Після двох турів "гірники" з 4 очками йдуть на 11-й позиції загальної турнірної таблиці турніру.

Поєдинок Інтер – Шахтар відбудеться 21 жовтня о 22:00 (за київським часом). Це буде вже 8-ма лобова зустріч. Цікаво, що донеччани ще жодного разу не перемагали міланський колектив – 4 мирові та 3 поразки.

Раніше повідомлялося, що протистояння 3-го туру ЛЧ-2026/27 пропустить капітан італійського клубу Лаутаро Мартінес.