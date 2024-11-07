Судаков потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів за версією SofaScore
Георгій Судаков
Шахтар
Хавбек донецького Шахтаря Георгій Судаков потрапив до збірної тижня Ліги чемпіонів за версією аналітичного порталу Sofa Score.
Футболіст вдало провів матч проти Янг Бойз (2:1). На його рахунку чудовий гол і оцінка 8,8 балів за гру.
Зазначимо, що за поєдинок зі швейцарським клубом Судаков також отримав нагороду найкращому гравцю матчу від УЄФА.
Перемога дозволила Шахтарю набрати 4 бали після чотирьох зіграних матчів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.