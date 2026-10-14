Кучер припустив, чи могли чутки про відхід Турана вплинути на Шахтар перед грою в ЛЧ

Колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер відреагував на інформацію про можливий відхід Арди Турана та оцінив, як такі чутки могли вплинути на донецьку команду.

Про це він розповів у коментарі для NV.

"Це могло трохи негативно вплинути. Коли з'явилася ця інформація, я не думаю, що в колективі виникла якась розбалансованість. Але такі новини треба одразу спростовувати або прояснювати ситуацію. Посеред сезону ніхто не став би просто так залишати Шахтар. Я думаю, це було правильне рішення — Туран одразу закрив це питання й дав зрозуміти, що залишається в команді", – сказав Кучер.

Він зазначив, що такі клуби, як Шахтар, посеред сезону просто так не залишають. Також колишній центральний захисник припустив, чи могли слова Турана про те, що він залишається на тренерському містку, додатково мотивувати "гірників".

"Слова Турана про те, що він залишається, можуть додатково мотивувати футболістів? Усе можливо. Думаю, це правильне рішення, адже не варто затягувати ситуацію, коли всі чекають на незрозумілу відповідь. Питання одразу закрили, тренер сказав, що залишається. Усе зробили правильно", – зазначив екснаставник одеського Чорноморця.

Нагадаємо, що напередодні турецька збірна звільнила Вінченцо Монтеллу з посади головного тренера національної команди.

Після цього було багато чуток про ймовірний прихід Турана, у якого контракт із "гірниками" до кінця сезону-2026/27 (вже 61 на чолі донеччан). Відомий інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що Арда сяде у тренерське крісло "місячних зірок", але майже одразу видалив цю публікацію.

Додамо, що 14 жовтня Шахтар протистоятиме грецькому АЕКу у 2-го турі основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Початок – о 22:00 (за київським часом).