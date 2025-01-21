Кучер: Я не бачу фаворита в матчі Шахтаря проти Бреста

Український тренер та колишній захисник донецького Шахтаря Олександр Кучер вважає, що "гірникам" під силу перемогти Брест у матчі 7 туру Ліги чемпіонів, адже французи не грає яскраво.

Його слова передає Український футбол.

" Однозначного фаворита у цій грі я не бачу. Матч точно буде бойовим. Попри те, що Брест у новому році виграв три з чотирьох поєдинків у Лізі 1, команда не грає яскраво і не виглядає такою, яку б не міг перемогти Шахтар ", – сказав Кучер.

Поєдинок відбудеться 22 січня, на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Перед цією грою "гірники" йдуть на 27 місці та мають в активі 4 очки. Для виходу в наступний етап ЛЧ українській команді потрібно набрати щонайменше 4 бали в останніх двох зустрічах та сподіватися на втрати очок конкурентів.

Нагадаємо, Шахтар на матч проти Бреста прибув без Данила Сікана. Нещодавно Чемпіон підтвердив інформацію, що нападник перейде в турецький клуб.