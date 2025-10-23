Крінж на "болотному" ТБ: російський коментатор звинуватив Забарного у проблемах ПСЖ під час матчу ЛЧ
Під час матчу Ліги чемпіонів між Баєром і ПСЖ російський коментатор відзначився абсурдною заявою, яка викликала хвилю обурення серед українських уболівальників.
21 жовтня паризький клуб розгромив німців (7:2) у межах третього туру групового етапу. Уже до 37-ї хвилини обидві команди залишилися вдесятьох – червоні картки отримали Роберт Андріх і українець Ілля Забарний, який, на жаль, став причетним одразу до двох пенальті у власні ворота.
Але найбільший "крінж" вечора стався пізніше. Після четвертого гола ПСЖ коментатор російського телеканалу цинічно заявив:
"За цей короткий відрізок ПСЖ забив ці три голи – і все після вилучення Забарного. Ось хто заважав".
Варто зазначити, що, незважаючи на такий виступ, Ілля Забарний отримав не найгіршу оцінку у матчі між Баєром та ПСЖ.
Натомість своїх емоцій не стримав лідер парижан Усман Дембеле, який розкритикував українця за недоречне вилучення.