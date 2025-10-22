Забарний – не найгірший, Трубін отримав найвищу оцінку в складі Бенфіки попри 3 пропущені від Ньюкасла

Аналітичний портал SofaScore оцінив дії українських футболістів у поєдинках першого ігрового дня 3 туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний, який у першому таймі матчу з Баєром заробив у ворота своєї команди два пенальті, а також отримав жовту та пряму червону картку, заробив 5,4 бала.

Попри це оборонець збірної України не став найгіршим гравцем поєдинку, який завершився з рахунком 7:2 на користь парижан.

Воротар Баєра Марк Флеккен отримав 4,4 за один сейв, який він зробив протягом матчу. Також оцінку 5,3 має лівий захисник "фармацевтів" Алехандро Грімальдо, який не реалізував пенальті, хоч і віддав гольову передачу.

Відразу два українських гравці зіграли в матчі Ньюкасл – Бенфіка, який завершився з рахунком 3:0 на користь англійців.

Анатолій Трубін попри три пропущені став єдиним гравцем своєї команди, який заробив більше ніж 7 балів – 8,8 за 7 сейвів, 4 з яких з меж штрафного майданчика.

Георгій Судаков став третім найкращим футболістом "орлів" на полі, отримавши 6,8 від SofaScore. Українець віддав одну ключову передачу, виконав 2 з 2 точних діагональних передач, а також здійснив 4 повернення м'яча.