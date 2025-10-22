Цього можна було уникнути, – Дембеле незадоволений вилученням Забарного у матчі Ліги чемпіонів

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле прокоментував перемогу своєї команди над Баєром (7:2) у Лізі чемпіонів та вилученя Іллі Забарного.

Слова 28-річного француза наводить French Football Weekly.

Вчора, 21 жовтня, ПСЖ розгромив Баєр у межах третього туру основного етапу Ліги чемпіонів. Проте вже на 37-й хвилині команди втратили по одному гравцю. Після раннього вилучення Роберта Андріха свою червону картку отримав Забарний, який до того ж "привіз" у власні ворота одразу два пенальті.

Дембеле вважає, що такого розвитку подій можна було уникнути, але, незважаючи на це, він та його одноклубники провели хороший матч.

"Ми добре розпочали матч, відкривши рахунок. Після цього у нас був складний період з великою кількістю жовтих і червоних карток. Я вважаю, що нашої червоної картки можна було уникнути, але що ж, так вже вийшло. Ми залишилися в грі завдяки двом голам Дезіре (Дуе), нам просто потрібно було продовжити так грати у другому таймі. Ми маємо продовжувати так само, у першій частині сезону ми маємо бути влучні. Ми маємо спокійно продовжувати наш шлях", – сказав Дембеле.

Варто зазначити, що, незважаючи на такий виступ, Ілля Забарний отримав не найгіршу оцінку у матчі між Баєром та ПСЖ.

Нагадаємо, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке був у певному шоці від поєдинку проти Баєра у Лізі чемпіонів.