Несподівана зміна амплуа: Магучіх спробувала себе у гольфі

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх продовжує підготовку до літнього сезону, проводячи тренувальний збір у Португалії. Між інтенсивними заняттями спортсменка знайшла час для нового досвіду.

Магучіх вирішила спробувати себе у гольфі та поділилася відео, на якому робить перші удари серед мальовничих пейзажів.

Незвичний для неї вид спорту став своєрідною паузою між тренуваннями та можливістю урізноманітнити підготовку.

"Перші кроки у гольфі", – підписала пост Ярослава.

Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула "золото" на чемпіонаті світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

