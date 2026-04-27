Несподівана зміна амплуа: Магучіх спробувала себе у гольфі
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх продовжує підготовку до літнього сезону, проводячи тренувальний збір у Португалії. Між інтенсивними заняттями спортсменка знайшла час для нового досвіду.
Магучіх вирішила спробувати себе у гольфі та поділилася відео, на якому робить перші удари серед мальовничих пейзажів.
Незвичний для неї вид спорту став своєрідною паузою між тренуваннями та можливістю урізноманітнити підготовку.
"Перші кроки у гольфі", – підписала пост Ярослава.
Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула "золото" на чемпіонаті світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.
